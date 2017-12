Segunda prévia de abril do IGP-M fica em 0,98% A segunda prévia do Índice Geral de preços do Mercado (IGP-M) de abril ficou em 0,98%, um pouco acima do registrado na segunda prévia de março (0,92%). Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações na segunda prévia de abril: alta de 1,35% para o Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,22% para o ïndice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,55% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Desta forma, o IGP-M acumula 3,74% no ano e 5,15% em 12 meses. A segunda prévia do IGP-M de abril ficou dentro das expectativas do mercado, mas próxima ao teto das previsões, que estavam entre 0,70% e 1%.