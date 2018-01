Segunda prévia de julho do IGP-M fica em 1,11% A segunda prévia do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de julho ficou em 1,11% segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na segunda prévia de junho, o IGP-M teve alta de 1,18% e na primeira prévia deste mês subiu 0,56%. O resultado de julho superou as estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que apontavam para um resultado entre 0,83% e 1,07%. Nos indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de julho, o Índice de Preços por Atacado (IPA) ficou em 1,28%, ante 1,48% observado em igual período em junho. No atacado, os preços dos produtos agrícolas subiram 0,62% e os produtos industriais tiveram elevação de 1,52%. Por sua vez, no varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,65% na segunda prévia do IGP-M de julho, ante 0,62% registrado em igual período no mês passado. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) teve alta de 1,15% na segunda prévia de julho, em comparação com 0,56% na segunda prévia de junho. No ano, a inflação acumula alta de 7,97%. Em 12 meses até julho, o IGP-M tem elevação de 11,29%. Veja nos links abaixo outros índices de inflação divulgados hoje.