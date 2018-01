Segunda prévia do IGP-M de fevereiro é de 1,73% A segunda prévia do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de fevereiro ficou em 1,73%, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. A taxa ficou bem acima da expectativa dos analistas do mercado, que previam um intervalo entre 1,10% e 1,30%. Na segunda prévia de janeiro, o indicador ficou em 1,81%. Já a primeira prévia do IGP-M neste mês de fevereiro foi de 0,89%. O Índice de Preços no Atacado (IPA) ficou em 1,91% ante 1,98% na segunda prévia de janeiro; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 1,47% ante 1,59%, respectivamente; e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) ficou em 1,11% ante 1,22% na 2ª prévia de janeiro. No ano, o IGP-M acumula alta de 4,09% e, em 12 meses, +29,89%.