Segunda prévia do IGP-M de fevereiro fica em 0,47% A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de fevereiro ficou em 0,47%, contra estimativas de mercado que variavam de 0,20% a 0,33%. O Índice, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou os seguintes resultados para seus componentes: alta de 0,48% para o Índice de Preços por Atacado (IPA), alta de 0,47% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e alta de 0,38% para o Índice Nacional de Custo da Construção (IPCC). Neste ano, o IGP-M acumula alta de 1,35% e 5,27% em 12 meses.