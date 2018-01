Segunda prévia do IGP-M fica em 0,18% A segunda prévia do IGP-M em agosto registrou inflação de 0,18%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: atacado (IPA) -0,06%; consumidor (IPC) +0,02%; e construção (INCC) +2,27%. Na primeira prévia, o IGP-M registrou variação zero. No ano, o índice acumula alta de 5,65% e de 22,63% em 12 meses. O resultado ficou dentro das expectativas dos economistas, que esperavam uma taxa entre 0,09% e 0,30%.