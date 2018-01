Segunda prévia do IGP-M fica em 0,38% A segunda prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) de novembro, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 0,38% - estável em relação à segunda prévia de outubro, que foi de 0,37%. Entre os Índices que compõem o IGP-M, o Índice de Preços no Atacado (IPA) subiu de 0,36% na segunda prévia de outubro, para 0,43% na segunda prévia deste mês. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu de 0,35% para 0,23%, no mesmo período de comparação. Já o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) ficou estável, com alta de 0,45% na segunda prévia de novembro, ante 0,44% na segunda prévia de outubro. Neste ano, o IGP-M acumula alta de 7,93% e, em 12 meses, alta de 11,97%.