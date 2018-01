Segunda prévia do IGP-M fica em 3,26% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) na segunda prévia de dezembro subiu 3,26%, variação inferior aos 3,86% registrada no mesmo período de novembro. A queda foi conseqüência especialmente da redução do ritmo de reajustes no atacado, ainda que permaneçam as pressões para o consumidor. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) responsável pelo índice, Salomão Quadros, os resultados divulgados hoje mostram que ?os sinais de desaceleração da inflação foram ampliados?. Para ele, "tudo leva a crer que a inflação medida pelo índice em dezembro será menor do que a registrada em novembro, de 5,19%". Os produtos alimentícios continuam exercendo influência crucial sobre o IGP-M, seja para a redução da intensidade da alta dos preços no atacado ou para a maior pressão no varejo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 2,54% na segunda prévia ? cuja coleta ocorreu de 21 de novembro ao último dia 10 ?, maior do que os 2,07% da segunda prévia de novembro. A alimentação no IPC passou de 3,7% em novembro para 4,08% em dezembro. ?Essa alta não é surpresa pois os alimentos vinham exercendo forte pressão no atacado e os aumentos estão chegando ao varejo?, disse Quadros. As altas de maior peso dos alimentícios ao consumidor ocorreram no pão francês (3,84%) e no açúcar refinado (21,06%). Apesar da pressão dos alimentícios, Quadros destacou que os aumentos de maior peso no IPC ocorreram em conseqüência da alta dos combustíveis, como gasolina (6,28%), gás de botijão (12,25%) e álcool combustível (15,07%). Apesar da maior alta do IPC em dezembro, o economista considera que a desaceleração no atacado "é um ótimo sinal para o varejo daqui para a frente". Segundo ele, também é um bom sinal que os preços ao consumidor "não estejam explodindo como se poderia imaginar, pela pressão que vinham recebendo do atacado?. No caso do Índice de Preços do Atacado (IPA) ? com maior impacto (60%) no IGP-M, ante influência de 30% do IPC ? a variação de preços caiu de 4,97% em dezembro para 3,69% em novembro, sempre levando-se em conta a segunda prévia. Essa queda de um mês para o outro foi provocada especialmente pela desaceleração da alta da alimentação, que na segunda prévia de novembro havia chegado a 10,28% e agora atingiu 4,85%. Além disso, segundo Quadros, dos 462 itens pesquisados no IPA, 351 itens haviam registrado aumento na segunda prévia de novembro e, em dezembro, foram 312 itens com reajuste. "Essa desaceleração poderia ter sido mais intensa se não tivesse ocorrido o aumento dos combustíveis. A inflação está desacelerando, mas de patamares muito altos. Há um longo caminho pela frente", disse. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou a alta para 2,26% na segunda prévia deste mês, ante 1,36% em novembro, pressionado por materiais e serviços (2,22%).