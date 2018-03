Segunda prévia do IGP-M lança dúvida sobre rumo dos juros A segunda prévia da inflação medida pelo IGP-M, de 1,13% em março, ficou bem acima das expectativas do mercado, que considerava totalmente afastada a possibilidade de alta dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O encontro teve início hoje e termina amanhã, com a definição sobre alteração ou não da taxa básica de juros - a Selic. Antes da divulgação do IGP-M, economistas esperavam a manutenção dos juros. Mas como o índice foi o primeiro indicador a quebrar a seqüência de recuo da inflação verificado ao longo da semana passada, pode surgir uma dúvida nessa questão, na opinião de alguns operadores. O Ibovespa registrou uma arrancada nesta tarde, novamente descolando-se de Wall Street, que hoje manteve oscilações modestas. Enquanto o índice Dow Jones subiu 0,64% e a Nasdaq ganhou 0,59%, o Ibovespa fechou em alta forte de 2,54%. O volume financeiro somou R$ 729 milhões. Nos Estados Unidos, depois da escalada de ontem, o mercado oscilou pouco. Mas a aposta continua sendo de uma guerra rápida, com vitória norte-americana contra o Iraque. O dólar comercial variou 1,50% no dia, mas fechou em estabilidade, cotado a R$ 3,445 na venda, após duas altas seguidas. Há incertezas no mercado sobre a duração do conflito no Iraque e expectativa de eventuais retaliações contra os Estados Unidos e os países que estão apoiando a guerra, especialmente a Inglaterra e Espanha.