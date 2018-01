Segunda prévia do IGP-M registra alta de 0,21% A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou alta de 0,21%, ficando acima das expectativas do mercado. Segundo análise de economistas do Lloyds Bank, o destaque ficou por conta do aumento observado no Índice de Preços por Atacado (IPA-industrial), 0,34%, ficando muito próximo ao fechamento do mês anterior, 0,40% As expectativas são de que o IPA-industrial encerre o mês ao redor de 0,50%. Com isso, os economistas do Lloyds fizeram revisões em suas projeções para o IGP-M do mês. A nova perspectiva é que fique em torno de 0,38%. Em relação ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a Segunda quadrissemana mostrou deflação de 0,06%. O destaque para a queda ficou nos grupos alimentação e transporte. Para o mês, as expectativas de maiores variações no grupo vestiário tendem a elevar o índice para perto de 0,10%.