Segunda prévia do IGP-M tem deflação de 0,35% A segunda prévia de julho do IGP-M, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, registrou deflação de 0,35%, abaixo das expectativas do mercado, que variavam entre -0,25% e 0,10%. O resultado ficou acima do registrado na prévia anterior, quando o índice apontou deflação de 0,66%. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: IPA -0,59%; IPC -0,08%; e INCC +0,57%. Com o resultado de hoje, o IGP-M passa a acumular variação de 5,53% no ano e de 25,34% em doze meses.