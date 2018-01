Segunda prévia do IPC-Fipe registra inflação de 0,89% A inflação do município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,89% na segunda quadrissemana de setembro, ficando ligeiramente abaixo do índice apurado na primeira prévia do mês, quando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,91%. O IPC ficou dentro da margem indicada pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontaram uma variação entre 0,85% e 1,05%. A maior alta do período foi registrada pelo grupo Habitação, que subiu 1,96%. Esse resultado, porém, contrariou a previsão dos analistas, que acreditavam numa variação maior do que na semana passada, quando o avanço foi de 2,33%. Já os cálculos sobre Alimentação se mostraram corretos, pois o item subiu de 0,11% na primeira prévia para 0,37% na pesquisa divulgada nesta manhã. Despesas Pessoais também apresentou uma grande variação na comparação entre as duas quadrissemanas: de queda de 0,05% para alta de 0,25%. Saúde subiu, mas a variação foi menor: de 0,84% para 0,88%. Vestuário, apesar de continuar a registrar variação negativa, avançou em relação à prévia divulgada semana passada. Na primeira quadrissemana, a baixa foi de 0,22%, ante recuo de 0,09% na segunda prévia. Transportes, que teve alta de 0,50% na apuração da primeira quadrissemana, subiu 0,46% na pesquisa divulgada hoje. Educação ficou praticamente estável, com variação de 0,06% ante 0,07% na semana passada. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +1,96%; Alimentação: +0,37%; Transportes: +0,46%; Despesas Pessoais: +0,25%; Saúde: +0,88%; Vestuário: -0,09%; Educação: +0,06% e Índice Geral: +0,89%.