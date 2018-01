Segunda prévia do IPC mostra nova queda da inflação O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 2,40% na segunda quadrissemana de dezembro, variação menor do que a da primeira prévia do mês, quando o IPC subiu 2,60%. A maior alta registrada pela pesquisa foi, mais uma vez, do grupo Alimentação (+5,02%), mas a variação caiu em relação à pesquisa divulgada na semana passada (+5,87%). Transportes, a segunda maior alta do período (+2,63%) também recuou na comparação com a primeira prévia do mês (+3,32%). O grupo Vestuário apresentou retração: variou 1,11% segundo a pesquisa divulgada nesta manhã ante 1,33% na primeira quadrissemana. Os itens Habitação e Educação ficaram praticamente estáveis. Habitação subiu 1,12% na primeira prévia e 1,13% na pesquisa divulgada hoje pela manhã. Já Educação variou 0,31% na segunda quadrissemana, ante 0,32% da pesquisa divulgada semana passada. Despesas Pessoais e Saúde subiram na comparação com o resultado da primeira prévia. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +1,13%; Alimentação: +5,02%; Transportes: +2,63%; Despesas Pessoais: +2,02%; Saúde: +2,25%; Vestuário: +1,11%; Educação: +0,31%; Índice Geral: +2,40%.