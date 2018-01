Segunda via da conta atrasada via Internet A Internet é um canal que pode ajudar os consumidores que precisam, por exemplo, de uma segunda via da conta com urgência. Algumas empresas oferecem esse serviço gratuitamente pela rede. A Telefônica, por meio de sua loja virtual na Internet, www.telefonica.net.br, fornece sem nenhum custo ao cliente a segunda via da conta telefônica. Já os assinantes que preferirem ir atrás do serviço em uma das lojas da empresa ou ligarem para o 104 terão de pagar R$ 2,48 pela emissão da segunda via, informou a Assessoria de Imprensa da Telefônica. Para acessar o serviço, basta digitar o código de longa distância, seguido do número do telefone mais o CPF ou CNPJ do assinante. Os documentos podem ser impressos na mesma hora já com o código de barras para o pagamento em qualquer caixa eletrônico. O usuário também tem a opção de pedir uma conta resumida, apenas com o valor devido, ou detalhada, com todas as informações das ligações feitas durante o mês. Os clientes do Bradesco e do Real podem ainda fazer o pagamento pelo computador. Todas as contas ficam disponíveis no site para consultas e pagamentos, a partir do quinto dia antes da data de vencimento.