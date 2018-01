Segundo leilão de energia negocia 92,9 milhões de MWh O segundo leilão de energia existente terminou por volta das 4h30 de hoje, com a negociação de um total de 92,9 milhões de megawatts-hora (MWh) e um faturamento de R$ 7,724 bilhões para os contratos com início de fornecimento em 2008. O outro produto oferecido no leilão, com entrega a partir de 2009, foi excluído do leilão na 46ª rodada de lances, por volta da meia-noite de ontem, depois de ter apresentado preços muito abaixo do esperado. Os contratos com início de fornecimento em 2008 registraram um preço médio de R$ 83,13 por megawatt-hora (MWh), dentro, portanto, da faixa de R$ 80,00 a R$ 85,00 projetada por analistas. Os contratos com início em 2009 foram excluídos do leilão depois de ter registrado o valor de R$ 63,30 o MWh, muito abaixo dos R$ 90,00 a R$ 95,00 esperados pelos analistas, e inferior também ao preço médio de R$ 67,33 por MWh dos contratos negociados no primeiro leilão de energia existente, em dezembro, com entrega de energia a partir de 2006. Os organizadores do leilão não explicaram, até o momento, a razão oficial da exclusão dos contratos com entrega a partir de 2009 do leilão. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, concederá entrevista coletiva à imprensa para comentar os resultados do remate, iniciado às 10h30 de ontem.