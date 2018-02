Segundo lote de restituição do Imposto de Renda sai dia 16

A Receita Federal vai depositar na segunda-feira, 16, o dinheiro referente ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2007, ano-base 2006. No total, serão disponibilizados R$ 999.999.937,27; foram liberadas neste lote 851.934 declarações das quais 735.453 para contribuintes com direito a restituição. Outras 63.362 pessoas tiveram saldo de imposto a pagar, correspondendo a R$ 83.659.656,12. A Receita Federal apurou ainda que outros 53.119 contribuintes não tiveram nem imposto a pagar nem a receber. O dinheiro estará disponível com correção total de 2,94%, correspondentes a taxa Selic de maio e junho e 1% de julho. Quem não solicitou crédito em conta deverá procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 nas demais cidades e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o número 0300-789-0300.