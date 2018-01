Segundo turno da Volks no Rio criará 400 empregos A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou nesta terça-feira que abrirá em outubro o segundo turno de produção em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com comunicado da empresa, a medida criará 400 empregos e a capacidade de produção aumentará 40%, chegando a 40 mil unidades por ano. Em 2004, a Volkswagen investirá R$ 300 milhões, valor duas vezes maior do que o gasto em 2003. A Volkswagen é a segunda maior vendedora de caminhões no mercado doméstico (atrás da Mercedes-Benz), com 11.698 unidades comercializadas no primeiro semestre, 15% a mais do que no mesmo período em 2003. No período, as exportações aumentaram 140% e a produção cresceu 16%. A fábrica de Resende é a única da Volks na área de caminhões do mundo que está dando lucro. Ainda este ano, a VW inaugura no México a segunda fábrica de caminhões e ônibus.