Seguradora AIG tem prejuízo de US$24 bilhões A seguradora norte-americana AIG divulgou nesta segunda-feira que sofreu o maior prejuízo trimestral de sua história, atingida por baixas contábeis em ativos vinculados a hipotecas de alto risco e perdas de capital. A AIG, salva da falência por uma linha de financiamento do governo dos Estados Unidos de 123 bilhões de dólares concedida nas últimas semanas, informou que seu prejuízo líquido no terceiro trimestre somou 24,47 bilhões de dólares, ou 9,05 dólares por ação, ante um lucro um ano antes de 3,09 bilhões de dólares, ou 1,19 dólar por ação. O prejuízo incluiu baixas contábeis de 7,05 bilhões de dólares que se somaram às perdas de mercado de 25 bilhões de dólares acumuladas nos últimos três trimestres. A AIG também registrou 18,31 bilhões de dólares em perdas de capital no trimestre passado. Na segunda-feira, a seguradora informou que acertou um acordo para revisar os termos de um plano federal anterior de resgate. As ações da AIG subiram cerca de 14 por cento no pregão eletrônico antes da abertura dos mercados, para 2,41 dólares, após a publicação do balanço. Há um ano, as ações da companhia eram negociadas a cerca de 57 dólares o papel. (Por Lilla Zuill)