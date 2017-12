Seguradora compra rival por US$ 37 bi nos EUA

A combinação vai deixar a Aetna mais perto da segunda maior empresa do setor em número de membros, a Anthem, e vai ser alvo do crivo de autoridades de defesa da concorrência. O anúncio ocorreu depois que a suíça ACE anunciou a compra da Chubb Corp por US$ 28 bilhões. Analistas têm afirmado que a atividade de fusões e aquisições no setor de seguros de saúde estava esperando pela definição de regras do governo norte-americano para o chamado plano Obamacare, que mantiveram subsídios importantes dando mais visibilidade para as seguradoras.

O negócio vai criar uma empresa com faturamento esperado de US$ 115 bilhões. /REUTERS