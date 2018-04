Seguradora do Citigroup começa a operar no País A companhia de seguros CitiInsurance começou a operar oficialmente no mercado brasileiro esta semana. Inaugurada recentemente em outros três países (Japão, Hong Kong e Polônia), a seguradora chega ao Brasil como parte do grupo Citigroup. A partir de agora e até o fim primeiro semestre deste ano, a empresa irá administrar as carteiras de seguro de vida e acidentes pessoais, hoje vinculadas ao Citibank nacional. Na segunda etapa do plano de negócios no País, a empresa começará a desenhar produtos próprios para as carteiras de seguros do banco. A corretora Citibank, que hoje negocia apólices de outras seguradoras, continuará com suas funções normalmente. Com investimento inicial de US$ 10 milhões - dos quais US$ 7,5 milhões correspondem ao mínimo exigido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) -, a nova empresa lançará inicialmente sete produtos: seguro de vida (pessoal e em grupo), de acidentes pessoais, de vida empresarial, de perda de renda por problemas médicos ou incapacidade física, de acidentes em viagens aéreas e de hospitalização. Segundo o gerente de marketing e distribuição da CitiInsurance, Marcelo Teixeira, o faturamento previsto até o fim deste ano é de US$ 11 milhões - ou US$ 18 milhões anualizados. Teixeira diz que, em cinco anos, a empresa prevê faturar US$ 100 milhões por ano, número que representa 5% do mercado brasileiro de seguros e que colocaria a empresa entre as dez maiores seguradoras do País.