Seguradoras oferecem serviços contra fraudes Como não existem levantamentos precisos sobre fraudes contra seguradoras no Brasil, as próprias empresas estão tomando a iniciativa de identificar e comunicar ações suspeitas. Exemplo disso é a contratação da empresa Cadastro Nacional de Informação e Serviço (CNIS), que foi acionada pela Federação Nacional das Seguradoras (Fenaseg) em 1991. Assim que há suspeita de sinistro, a seguradora aciona os serviços da CNIS, que checa a autenticidade da documentação e a veracidade da ocorrência. Constatada a fraude, as informações são encaminhadas à Polícia Militar e ao Ministério Público. As denúncias podem ser feitas no site da CNIS (veja link abaixo). A empresa examina cerca de 5 mil processos por mês. Desse total, pelo menos 30% das suspeitas de fraudes são comprovadas. Disk-denúncia Outro instrumento criado recentemente para facilitar a identificação de fraudadores é o disk-denúncia. Qualquer pessoa pode ligar e comunicar fraudes. Não é preciso se identificar. O serviço é oferecido pelas seguradoras Marítima (0800-153156) e Liberty Paulista (0800-551707). Na Marítima Seguros, em 5 meses de funcionamento, a média de denúncias foi de 5 por mês. Na Liberty, desde que foi implantado, em outubro de 99, o serviço já recebeu aproximadamente 300 ligações. Nas duas seguradoras, 80% das denúncias são relacionadas a automóveis e 20% a seguro de incêndio em empresas.