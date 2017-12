Seguradoras processam Parmalat em Cayman Seis seguradoras que emprestaram dinheiro para a Parmalat nas Ilhas Cayman entraram na Justiça local para tentar reaver o dinheiro. A medida foi tomada pouco depois de a empresa ter apresentado pedido de concordata às cortes italianas, solicitando proteção contra credores. As investigações sobre o escândalo financeiro, instaladas após a empresa ter tornado pública a existência de um rombo de 3,9 bilhões de euros, apontam para um desfalque de pelo menos 9 bilhões de euros. O fundador da empresa, Calisto Tanzi, está fora da Itália e ainda não fez nenhuma defesa pública desde a revelação do escândalo. Segundo as emissoras italianas RAI e TG5, Tanzi está na Espanha e ligou para os investigadores para dizer que ele não está foragido, mas apenas descansando.