Seguradoras têm novidades para atrair cliente Preocupadas em ofertar diferenciais para atrair a clientela, as seguradoras estão investindo cada vez mais no inusitado. E o esforço para driblar a concorrência e ganhar espaço no mercado tem como alvo mais recente os seguros de automóvel. Entre as novidades estão as da Itaú Seguros e da Liberty Paulista Seguros. Com um serviço inédito no mercado, a Itaú está oferecendo oficina online gratuitamente para seus clientes. No caso de um sinistro, o segurado pode levar o carro a uma oficina conveniada e acompanhar todo o processo de reparo do veículo pela Internet. Por enquanto, a novidade está disponível apenas no Estado de São Paulo e nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Maringá (PR), Porto Alegre e Rio de Janeiro. Até o fim do ano, o diretor-executivo de Operações, Marcelo Blay, garante que as 150 oficinas parceiras distribuídas em todo o País estarão oferecendo a opção. Segundo ele, a idéia surgiu como forma de apresentar um serviço de transparência para os clientes, além de oferecer comodidade. Diariamente, um funcionário da oficina escolhida tira uma foto digital e envia o arquivo para a Itaú, que, por sua vez, a torna disponível para o site. Não existe nenhum custo adicional durante o reparo. Liberty Já os clientes da Liberty que contrataram o seguro de automóvel sem a opção do carro reserva têm possibilidade de alugar um veículo com desconto de até 40% na rede de locadoras conveniada. Caso ocorra um sinistro, o segurado deverá entrar em contato com a seguradora, que oferece a alternativa da locação. Os abatimentos variam, porque em alguns casos, dependendo principalmente da região, a Liberty trabalha com empresas terceirizadas. "A vantagem é que o consumidor pode alugar o automóvel com um custo menor do que o disponível no mercado pelo prazo que ele quiser", afirma o diretor de Produtos Automóvel, Maurício Galian.