Segurança e facilidade de uso são atrativos

Os números de transações e de estabelecimentos que utilizam o celular como meio de pagamento no Brasil ainda são pequenos, sobretudo se comparados ao universo de 1,5 milhão de pontos de venda que aceitam cartões de crédito no País. Entretanto, considerando-se a base instalada de 150 milhões de celulares existente no País, o potencial de crescimento é considerável. Soma-se a isso o fato de que a tecnologia para o uso do celular como meio de pagamento é tida como bastante segura e descomplicada. "Isso possibilita uma expansão de uso tremenda", afirma o consultor em varejo financeiro Boanerges Ramos Freire, da Boanerges & Cia. No entanto, o consultor avalia que, assim como ocorreu no processo de massificação do uso de cartões de crédito, a popularização do uso de celular para fazer compras pode levar até uma década. "Existem dezenas de plataformas tecnológicas e cada empresa usa uma. Apenas quando tivermos uma única plataforma, e também quando os bancos, que são os grandes atores no mercado de cartões, entrarem pesado nesse setor, é que o uso será difundido", acredita. "Por enquanto, esse mercado ainda é uma promessa." Recentemente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) criou um grupo de para analisar o mercado e estudar o desenvolvimento de uma plataforma comum para a realização de transações bancárias no celular. Mas, enquanto os bancos observam, as operadoras e empresas independentes, como Novo e-pay e M-Cash, testam o mercado. Na avaliação do consultor, a tendência é as operadoras se associarem a instituições financeiras ou que empresas independentes sejam absorvidas pelos bancos. A Novo, por exemplo, ficou muito perto de ser adquirida pelo banco Concórdia, do grupo Sadia. A empresa foi avaliada em R$ 100 milhões, mas o negócio foi atropelado pelas perdas da Sadia com derivativos no ano passado. M.B. COMO FUNCIONA Oi Paggo: É necessário fornecer o número do celular para o lojista, que registra a transação em um aparelho celular com um chip especial. Um torpedo é enviado para o celular da pessoa, que tem de digitar uma senha pessoal para confirmar a operação Novo e-pay: É preciso se cadastrar e baixar um aplicativo que emite uma senha diferente a cada transação. No ato da compra, a pessoa fornece o número de celular para o lojista, que o registra na internet ou em um celular de dados fornecido pela empresa. Depois, o cliente digita a senha Vivo Itaucard: É preciso fornecer o número de celular no ato da compra. O cliente recebe um torpedo com uma senha e a digita para confirmar a transação