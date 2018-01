Segurança na Arábia Saudita e Iraque preocupa Opep A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está preocupada com a segurança na Arábia Saudita e no Iraque, dois países produtores de petróleo que fazem parte do grupo. "Estamos preocupados com a segurança global e com a estabilidade nos países produtores e consumidores", disse o porta-voz da Opep, Omar Farouk Ibrahim, em Beirute, onde ocorre o encontro do cartel na próxima quinta-feira. No fim de semana, um grupo ligado ao Al-Qaeda tomou um grupo de reféns em um complexo residencial na cidade de Khobar, um importante centro petrolífero da Arábia Saudita. Na ação de libertação dos reféns, 29 pessoas morreram.