Segurança para aplicações com data para resgate Os recursos que têm uma data certa para resgate, bem como a poupança para um objetivo definido - como a compra de um bem, uma viagem, ou um pagamento - devem ser direcionados para aplicações mais conservadoras. "Dependendo dos riscos que o investidor procura evitar, as principais opções são os fundos referenciados DI e os fundos cambiais", afirma o diretor de fundos de investimento do BNL Asset Management, Claudio Lellis. O rendimento dos fundos referenciados DI (pós-fixados) acompanha a variação das taxas de juros. Com estas carteiras, o investidor deve estar atento às novas regras do Banco Central (BC). Elas determinam que os papéis que compõem um fundo DI sejam marcados a mercado. Ou seja, diariamente o gestor deverá verificar qual o valor de negociação dos títulos, atualizando as cotas pelo preço de mercado dos papéis. A marcação das cotas de um fundo DI a mercado e não mais pelo valor de face (compra) dos títulos não é prejudicial aos cotistas. "Ao contrário. Com a marcação a mercado, os lucros e perdas dos fundos serão distribuídos a quem de direito", afirma a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen. Veja mais informações sobre marcação a mercado nos fundos DI nos links abaixo. Proteção em dólar Já o investidor que busca proteção contra a oscilação do dólar poderá optar pelos fundos cambiais. Esse é o caso de quem tem dívidas indexadas à moeda norte-americana ou uma viagem internacional planejada. Estes fundos não oscilam exatamente como o dólar, pois o rendimento é composto por uma taxa de juros mais a variação do dólar. Além disso, o Imposto de Renda (IR) reduz o ganho em 20%. Veja nos links abaixo mais informações sobre qual o melhor comportamento para o investidor em períodos de forte oscilação e as recomendações para as aplicações mais arriscadas.