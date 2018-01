Segurança seduz no clima de incerteza No clima de incerteza que vive o mercado financeiro hoje, a segurança é o que mais seduz o investidor. Poucos investidores têm espírito frio para aproveitar o momento com apostas arriscadas, que podem render ganhos expressivos, ou perdas preciosas. Segurança no mercado financeiro é investir em títulos de renda fixa pós-fixado. Para a grande maioria dos investidores, isso é possível através dos fundos de investimento DI. Dê preferência para os chamados fundos referenciados, aqueles que precisam colocar 95% da carteira nos títulos pós-fixados. Importante o investidor entender que segurança não é sinônimo de ganhos maiores. Quem vai para fundos DI quer garantir que não sofrerá perdas pela turbulência da economia, o que pode acontecer por exemplo com os fundos de renda fixa de perfil prefixado. Veja na Cartilha de Fundos, no link abaixo, a explicação de como uma alta dos juros pode causar prejuízos para quem está nos fundos prefixados. Ou seja: pode até ser que os juros não subam, e quem colocou dinheiro nos fundos prefixados ganhe mais. Mas este é o risco. Se os juros sobem, estes fundos podem perder. A escolha é do investidor, se prefere maior risco, com a esperança de ganhar mais, ou se abre mão de ganhos extraordinários por uma segurança maior. Juro básico deve ficar em 18,5% A expectativa dos analistas é que o Comitê de Política Monetária mantenha os juros básicos da economia (taxa Selic) em 18,5% ao ano, nas reuniões de amanhã e quarta-feira. As condições estáveis da inflação permitiriam um recuo das taxas de juros. Mas as condições que impediram uma queda em abril permanecem. Ou seja: expectativa de novas altas de juros nos Estados Unidos, preço do petróleo com pressão de alta, e dúvidas sobre a inclusão de novos gastos públicos não previstos, como a eventual aprovação da correção dos valores do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).