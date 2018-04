Seguro anti-apagão: donas de casa vão à Justiça O Movimento das Donas de Casa de Minas ingressa na Justiça Federal, na semana que vem, com uma ação civil pública para tentar derrubar a decisão do governo, prevista na Medida Provisória 14, de cancelar o subsídio a consumidores de energia elétrica que continuam fazendo economia e de instituir o chamado "seguro anti-apagão". Segundo o advogado mineiro Délio Malheiros, um dos autores da ação, o fim do bônus, que deve atingir consumidores de todo o País que registram gasto entre 80 e 180 kilowatts/hora/mês, significará um aumento de até 290% nas contas de luz. "Uma pessoa que hoje consome 80 kilowatts e paga R$ 6,72 por mês vai receber uma conta de cerca de R$ 24,00; a que consome 180 kilowatts e está pagando R$ 19,00 mensais terá a conta elevada para R$ 54,00", disse. "Isso não apenas fere o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição, como também é uma crueldade com pessoas de baixa renda que fizeram sua parte, economizaram energia quando o governo pediu e, agora, vão ter de arcar com esse aumento de tarifa em forma de fim de subsídio", acrescentou. Em relação ao seguro anti-apagão - uma taxa que deverá ser cobrada nas contas de energia para ser usada na construção de usinas termelétricas, como medida preventiva para eventuais novas crises de energia -, Malheiros explicou que a cobrança é ilegal, na medida que cabe ao governo e às empresas, e não aos consumidores, garantir o fornecimento. "Acreditamos que esse seguro representará mais um lucro das empresas, nas costas dos consumidores, para manter um serviço que a Lei manda que seja contínuo", afirmou.