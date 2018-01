Seguro-apagão sobe 28,46% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje um reajuste de 28,46% para o seguro-apagão. Com esse porcentual, o valor do seguro sobe de R$ 0,066 por KWh para R$ 0,0085 por KWh. O reajuste será publicado no Diário Oficial de segunda-feira. De acordo com a Aneel, o novo valor deverá vigorar entre setembro deste ano e agosto de 2004. O seguro-apagão é cobrado mensalmente na conta de luz desde março do ano passado. O valor arrecadado serve para pagar o aluguel das usinas emergenciais contratadas para serem acionadas em épocas de crise de energia.