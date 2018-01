Seguro carro sobe 9,6% no ano Os preços de seguros de carros subiram 9,57% de janeiro a abril deste ano em São Paulo, segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP. Os preços subiram em 26 dos 41 estabelecimentos pesquisados. A Federação Nacional de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) argumenta que os roubos e furtos de veículos vêm aumentando, o que estaria elevando os preços dos seguros. Segundo a entidade, no ano passado as ocorrências cresceram 35% em todo País. Segundo Renato Pita, presidente da Comissão de Automóveis da Fenaseg, os preços dos seguros tiveram elevação de cerca de 20% desde o início do ano passado. Este percentual considera tanto o aumento dos roubos e furtos como a valorização dos carros e das autopeças. Em São Paulo, 50% dos sinistros são causados pela criminalidade, segundo a Fenaseg, mas outros 30% são simulados, de acordo com a entidade.