Seguro: carro tem mais reclamações No ano passado, os automóveis lideraram as reclamações sobre seguros ao Procon-SP, seguidos pelos de vida e residencial. Foram responsáveis por 480 das 653 queixas sobre o tema. Os principais problemas apontados foram falta de esclarecimentos no contrato, não pagamento e discordância quanto aos valores de indenização. Segundo Alexandre Costa Oliveira, técnico de assuntos financeiros do Procon, as indenizações constituem o principal motivo das divergências entre seguradoras e segurados. Isso acontece porque antes de pagar a indenização, a seguradora faz uma investigação sobre os motivos do acidente, para evitar o risco de fraude e avaliar a responsabilidade do motorista. Caso a seguradora alegue alguns desses motivos para o não pagamento do prêmio do seguro, a única solução é recorrer à Justiça. O segurado pode optar entre procurar um órgão de defesa do consumidor ou o juizado especial cível - antigo pequenas causas. Se optar pela justiça comum, ou se o valor da indenização passar de vinte salários mínimos, é necessário contratar um advogado. O prazo para recorrer é de um ano, a partir da recusa do pagamento. Seguro de vida também exige cuidados Da mesma maneira, a indenização do seguro de vida só é feita após verificação sobre as condições de saúde da pessoa. "É preciso ser o mais sincero possível ao preencher o questionário, pois se forem verificadas omissões de doenças preexistentes, a companhia tem o direito de não pagar ", explica Oliveira. A melhor maneira de evitar contratempos com qualquer tipo de seguro é se informar e tirar todas as dúvidas antes de assinar a apólice. Dados da Fundação Procon-SP mostraram que, no primeiro trimestre de 2000, as consultas sobre o tema aumentaram de 420 para 600, em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as reclamações baixaram de 287 para 91.