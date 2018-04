Seguro contra liquidação de empresa de consórcio A liquidação de 30 administradoras de consórcios desde o início de 2001 e a inadimplência de 11% no setor são fatores que deixam os consorciados preocupados com a garantia de que o contrato será cumprido. A segurança de que o investimento no consórcio tenha retorno pode vir do Seguro Garantidor de Créditos Consorciais (SGCon). Este seguro protege tanto as administradoras, com relação a clientes inadimplentes, como os consorciados, com relação a empresas que não cumprem seus compromissos. Administrado pela corretora Framar, o SGCon oferece ao consorciado a garantia de entrega do bem, mesmo se a empresa administradora for liquidada pelo Banco Central e não cumprir o contrato. "O objetivo do produto é facilitar e tranqüilizar a gerência do grupo de consorciados. O seguro protege o grupo de consorciados que pagam em dia de um possível mau pagador", explica Dorival Zanetti, diretor de novos negócios da Framar. O produto garante consórcio de automóveis, motocicletas, imóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros bens. O diretor da Framar ressalta que o SGCon é uma apólice de seguro coletiva que é contratada pelas próprias administradoras, podendo cada novo grupo decidir. O seguro é garantido por um pool de sete seguradoras: United SBF, Interatlântico, Hannover, Roma, Excelsior, Trevo e Trevo Banorte. Segundo o diretor da Framar, a empresa já comercializou 83 apólices em todo o país e atende cerca de 12 mil consorciados. "No setor de consórcio, um dos grandes problemas sempre foi a inadimplência. Este produto traz uma segurança maior ao interessado e aos participantes de um consórcio", avalia a presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), Consuelo Amorim. De acordo com números da Abac, no ano 2001, foram liquidadas 10 administradoras e, no primeiro semestre deste ano, 20 empresas. Custo Apesar de prestar cobertura tanto para o consorciado como para a empresa, Dorival Zanetti afirma que o preço do seguro costuma estar embutido no preço da parcela paga pelo consumidor. O prêmio do seguro é de 0,06% mensal do valor do bem. Ou seja, no caso de um crédito de R$ 10 mil o consorciado paga R$ 6,00 mensais a mais na sua parcela do consórcio. A assessora de direção da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Dinah Barreto, afirma que os custos deveriam ser das administradoras. "A responsabilidade de garantir uma boa saúde financeira da carteira do consórcio é da administradora, por isso, deveria arcar com os custos deste seguro", ressalta. Confira no link abaixo os principais cuidados que o consumidor deve ter na contratação de um consórcio.