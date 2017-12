Seguro de cartão de crédito é desnecessário Administradoras de cartão de crédito cobram, por meio de boleto bancário, de R$ 2,00 a R$ 3,00, um seguro de proteção contra perda ou roubo do cartão. A contratação do serviço é opcional. Caso efetue o pagamento, o associado estará aderindo ao produto e passa a arcar mensalmente com o referido valor. De acordo com o advogado e presidente da Associação dos Direitos Financeiros do Consumidor (Pró-Consumer), João Carlos Scalzilli, esse produto é absolutamente desnecessário ao consumidor. Isso porque, há muito tempo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem decidindo que o usuário não tem nenhuma responsabilidade pela utilização indevida do cartão. Basta que ele comunique a ocorrência da perda ou extravio. O técnico da área de Assuntos Financeiros da Fundação Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira, diz que, mesmo que o cartão tenha sido clonado, extraviado ou furtado e o usuário só perceba isso depois de terem sido feitas compras em seu nome, ainda assim ele não tem de arcar com o prejuízo de compras que não reconheça como suas. Oliveira explica que as cobranças indevidas ocorrem porque o estabelecimento comercial não confere a assinatura do usuário do cartão. Nesse caso, se quiser cobrar a conta do associado, a administradora terá que provar que a assinatura na fatura é mesmo dele. Se não for, é um problema que ela terá de resolver com o emitente da fatura.