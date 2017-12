Seguro de casas de praia e campo Quem desejar fazer o seguro de uma casa de veraneio deve informar a seguradora que o imóvel é pouco habitado. Isso porque os seguros residenciais de imóveis na praia ou no campo são mais caros. Inclusive, algumas seguradoras e empresas do setor nem oferecem seguro para casas de temporada ou investimento. Como são pouco habitadas, os riscos de estas casas sofrerem roubo, incêndio e danos em geral são maiores. Isso eleva o custo do proprietário na hora de adquirir o seguro. Porém, se o proprietário omitir este fato, a seguradora pode se negar a pagar a indenização em caso de sinistro, por ter havido fraude. Nos links abaixo há mais dicas sobre os serviços de seguros.