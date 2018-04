Seguro de crédito à exportação será ampliado O governo vai aprimorar o seguro de crédito à exportação como forma de aumentar as vendas externas do País e conquistar novos mercados. O primeiro passo, segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixador Marcos Caramuru, é elevar o teto fixado para operar por país. Será criado ainda um limite por faixa de risco e um mecanismo para permitir mais agilidade na contratação de novas operações à medida que as anteriores forem sendo pagas. Além disso, os técnicos do governo já estão negociando uma parceria com o Banco Mundial para dividir o risco do seguro de operações de prazo mais longo. "Hoje, há um limite para operar com cada país que é estabelecido a partir do volume de comércio que ele mantém com o Brasil e o teto esperado. Isso é um erro porque estamos olhando para trás", disse Caramuru. "Agora, levaremos em conta o total envolvido, a política econômica do País, o risco que ele representa, uma visão setorial, além do fluxo de comércio". Ele destaca ainda como grande avanço o mecanismo que permitirá a liberação de novas operações entre os países à medida que as parcelas anteriores forem quitadas. Atualmente, somente após a liquidação total da dívida o limite é liberado. As mudanças programadas precisam ser aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) e a expectativa do secretário é de que elas sejam adotadas ainda na primeira quinzena de fevereiro. Segundo Caramuru, esse é mais um passo para fortalecer a presença e a credibilidade brasileira no mercado internacional de seguro de crédito. Por outro lado, isso abre caminho para novas exportações que dificilmente ocorreriam sem o seguro. Recentemente, a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) passou a integrar a União de Berna, um grupo onde estão todas as maiores seguradoras do mundo, o que permite uma troca de informações sobre modelos de avaliação de risco. "Entramos para o mercado de seguro de crédito há cerca de três anos e não tínhamos experiência. Agora, temos avançado", afirma o secretário. O passo seguinte é firmar uma parceria para dividir o risco do seguro de operações de prazo mais longo em novos mercados. Na semana passada, Caramuru foi a Washington juntamente com o superintendente do BNDES-Exim, Renato Sucupira, e o diretor da SBCE, Marcelo Franco, para discutir o assunto com a Agência de Garantia Multilateral de Investimento (MIGA), vinculada ao Banco Mundial. Nos próximos dias deverá ficar pronto um esboço da parceria e, em seguida, serão realizadas as primeiras operações piloto. Atualmente, o risco desses seguros são bancados pelo Fundo de Garantia de Exportações (FGE), formado com recursos públicos para dar suporte aos contratos da SBCE. Com a parceria, o risco será dividido com a MIGA, que também poderá atrair instituições privadas para as operações. Segundo o secretário, o setor de serviços será um dos maiores beneficiados pela parceria justamente um segmento que exige investimentos de grandes volumes.