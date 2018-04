Seguro: descontos na contratação de apólice A contratação de mais de um produto ou serviço junto a bancos e seguradoras, principalmente, pode resultar em um bom desconto para o consumidor. Geralmente, quanto mais produtos o cliente contrata, maior é o desconto oferecido pela instituição. Na Porto Seguro, por exemplo, para conquistar a fidelidade dos consumidores, a companhia oferece alguns benefícios para quem contrata um seguro de automóvel e um de vida. O segurado pode optar por adquirir, com o seguro do carro, a cobertura de vida no valor de R$ 100,00 por ano, independentemente de sua idade, que garante uma indenização de R$ 15 mil em caso de morte natural, acidental ou invalidez permanente por acidente, ou a apólice de R$ 200,00, com indenização de R$ 30 mil. Ao escolher uma dessas alternativas, na ocorrência de sinistro com o automóvel segurado, em que o cliente terá de desembolsar o valor da franquia obrigatória, a Porto Seguro oferece um abatimento na franquia referente ao valor pago pelo seguro de vida, explica o diretor do ramo Auto da companhia, Luiz Pomarole. "Assim, se o cliente contratou uma apólice de vida de R$ 100,00 e a franquia do carro é de R$ 500,00, ele pagará apenas R$ 400,00." Pomarole afirma que o seguro Auto Mais Vida da Porto Seguro foi desenvolvido com o objetivo de atrair os clientes da carteira de automóvel para a carteira de vida também. Ele ressalta, no entanto, que o cliente não é obrigado a contratar os dois serviços. "Ele está livre para decidir o que for mais adequado às suas necessidades pessoais." Vale lembrar que a opção é oferecida exclusivamente para quem fizer um novo contrato ou renovar a apólice de automóvel na companhia de seguros. A AGF também oferece abatimentos para os segurados. Nesse caso, porém, o desconto é concedido apenas para o cliente que já possui uma apólice da companhia e decide contratar um seguro residencial, cujo valor vai de R$ 100,00 a R$ 500,00 por ano, dependendo da cobertura escolhida pelo consumidor. O diretor-executivo da AGF Seguros, Marcelo Goldman, diz que, nesse caso, o desconto é de 5% no custo total da cobertura residencial, "mas a empresa está estudando novas formas de oferecer descontos mais amplos aos clientes fiéis da companhia". Lançamento Outra opção para quem tem idade entre 14 e 64 anos e quer contratar um seguro de vida é o Porto Seguro Vida Mais Simples, lançado na semana passada pela companhia. O seguro oferece indenização de R$ 10 mil a R$ 40 mil em caso de morte por qualquer causa e invalidez permanente total ou parcial por acidente. Seu custo é a partir de R$ 5,38 por mês. A diferença em relação aos demais oferecidos pela seguradora é que o cliente concorre, por meio de sorteio, a dois prêmios mensais no valor de R$ 15 mil em títulos de capitalização.