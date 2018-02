Seguro-desemprego pesa menos no gasto público Entre os primeiros semestres de 2015 e 2016, caíram de R$ 23,2 bilhões para R$ 19,3 bilhões, em valores corrigidos pelo IPCA, as despesas com o seguro-desemprego, segundo o Tesouro Nacional. Mesmo em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, houve queda de 8,4% nos montantes do benefício. É o resultado de vários fatores, tais como a fiscalização mais rigorosa das fraudes, a mudança nas regras das concessões do benefício e, provavelmente, o aumento do período de desemprego. Nesta hipótese, há interrupção do benefício após o recebimento da vantagem por período de três a seis meses, que varia conforme o enquadramento do trabalhador.