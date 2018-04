Seguro-desemprego será pago com Cartão do Cidadão A Caixa Econômica Federal (CEF) e o Ministério do Trabalho e Emprego lançaram hoje, em Porto Alegre (RS), o pagamento do seguro-desemprego com o Cartão do Cidadão em toda a rede de 13 mil pontos de atendimento da Caixa no País. O benefício começa para os trabalhadores cadastrados como pescadores na Pesca Artesanal já que, nos períodos de defeso, 83 mil pescadores brasileiros recebem seguro-desemprego. Com o Cartão do Cidadão os pagamentos, que antes aconteciam apenas nas agências da Caixa, passam a ser feitos também nas casas lotéricas e correspondentes bancários- instalados em pequenos comércios (como padarias, mercados, farmácias etc.). A rede da CEF é composta por 2 mil agências, 9 mil casas lotéricas e 2.090 correspondentes bancários do Caixa Aqui. Onde solicitar o Cartão do Cidadão Nas agências da Caixa Econômica Federal de posse de dois documentos de identificação, como: RG, CPF, CTPS, Identidade Profissional, Título de Eleitor etc. Onde solicitar o Seguro-Desemprego Para pescadores e empregados domésticos, apenas nos postos de atendimento do Ministério (DRT e SINE). Para os demais trabalhadores, nas agências credenciadas da Caixa ou nos postos da DRT e SINE. Como receber Em qualquer agência da CAIXA, com os seguintes documentos: - Carteira de trabalho; - Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; - Comprovante do saque do FGTS; - Carteira de Identidade; - Comunicação de Dispensa - CD (via marrom). O trabalhador pode buscar informações sobre o Seguro-Desemprego, FGTS e PIS/PASEP nas agências da Caixa Econômica Federal, pelo telefone 0800-550101 (ou 4196.6601, para Grande São Paulo) e no site do banco (ver link abaixo).