Seguro educacional garante futuro nos estudos Seguradoras estão oferecendo um produto que garante o estudo de crianças e adolescentes até o final da faculdade. O seguro educacional possui uma série de coberturas que asseguram o pagamento das mensalidades escolares em caso de desemprego, invalidez ou morte do pai ou responsável. Instituições de ensinos estão contratando este seguro para diminuir os índices de inadimplências e os pais e responsáveis contratam para garantir o futuro dos filhos nos estudos. Os seguros educacionais cobrem casos de morte, acidente com o responsável ou aluno, invalidez, desemprego do responsável, seja ele trabalhador registrado ou profissional liberal. O pagamento do seguro pode ser feito de duas maneiras. Algumas instituições de ensino incluem o valor do seguro na mensalidade de todos os alunos, outros deixam aos pais a opção de aderir ou não ao plano. "O critério de cobrança fica por conta da instituição de ensino. Algumas incluem o valor no boleto da mensalidade", explica Flávio Perondi, diretor de vida e previdência da Real Seguros. De acordo com o diretor da Real Seguros, os seguros educacionais são direcionados a todos os níveis escolares. "O seguro pode ser feito para crianças desde o jardim, pré-escola até o final do ensino superior", destaca Flávio Perondi. Este seguro serve como uma espécie de bolsa de estudos caso aconteça algum imprevisto com o pai ou responsável do aluno. "Em caso de morte, invalidez ou desemprego do responsável pelo pagamento das mensalidades, o seguro paga integralmente o valor das mensalidades até o final do curso", explica o diretor da Real Seguros. O seguro da educacional da Real Seguros cobre as mensalidades em caso de morte, invalidez, perda de emprego do responsável e acidentes pessoais, despesas médicas e falecimento do aluno. Outra seguradora que oferece este produto é a Indiana Seguradora. O seguro educacional da empresa cobre os custos com as mensalidades escolares em caso de morte, invalidez por acidente ou doença e desemprego de trabalhadores registrados ou profissionais liberais. O gerente de seguros da empresa, David Felipe Santiago de Souza, explica que a empresa tem dois planos diferentes. O primeiro cobre o aluno até completar o 2º grau e o segundo auxilia o aluno até o final da faculdade. Plano individual custa até 60% a mais O gerente de seguros da Indiana destaca que o seguro educacional individual custa cerca de 60% mais do que um plano coletivo. "O preço do seguro educacional individual é definido de acordo com a faixa etária do segurado e a série escolar de seu filho", explica David Santiago. O preço de um seguro educacional individual básico, que cobre apenas morte e invalidez, para uma criança que esteja na 1ª série do ensino fundamental com mensalidade de R$ 400,00, e cujo pai tenha até 35 anos, sai por R$ 16,40. Já o seguro educacional completo com seguro desemprego, cobertura para acidente e assistência educacional com professor particular sai por R$ 42,59. A indenização é paga mensalmente, no caso da Indiana Seguradora. A Indiana possui aproximadamente 40 mil seguros educacionais contratados. Em São Paulo, a empresa é responsável pelo seguro de instituições como o Colégio Dante Alighieri e o Colégio Augusto Laranja.