Seguro-fiança: opção segura, mas ainda cara Para obter o seguro-fiança, basta que o locatário procure uma seguradora ou a imobiliária responsável pelo imóvel a ser alugado. Ou seja, o inquilino não precisa procurar um fiador ou depositar de até três aluguéis como caução (veja as outras garantias no link abaixo). De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a taxa padrão para o seguro-fiança básico - que cobre inadimplência - é de 3,5% ao mês sobre o valor do aluguel mais encargos (condomínio e IPTU). No mercado, estes valores muitas vezes são maiores. A renovação é automática a cada 12 meses, sem a necessidade de novo cadastro do inquilino. A seguradora paga ao proprietário do imóvel conforme estabelecido na apólice, que deve ser lida e avaliada com cuidado antes da contratação. "O locador deve ficar atento. Normalmente, ele tem 90 dias após o registro do sinistro - o não pagamento do aluguel - para entrar com uma ação de despejo e informar a seguradora. Do contrário, pode perder o direito de receber", explica a chefe da divisão de seguros da Susep, Sônia Cabral. Seguro-fiança é visto como melhor garantia Para a advogada Joyce Markovits, o seguro-fiança é o mais garantido para o locador, basta contratar uma seguradora idônea. "Se o locatário não pagar, não é preciso acionar o fiador nem recorrer à Justiça para receber." Um conselho de Sônia ao contratar um seguro: "verificar se este contratos possuem o número da Susep. Este número significa que o contrato foi analisado e está adequado às normas." Embora Sônia Cabral alerte para a cláusula que obriga o locador a entrar com uma ação de despejo para não perder o direito ao seguro, ela considera o seguro-fiança a melhor opção para o locador. Também, segundo ela, é a alternativa que traz mais vantagens para o locatário, apesar dos valores praticados pelo mercado serem elevados - em média o pagamento de um aluguel a cada 12 meses, dividido em no máximo quatro parcelas. Ela explica: "Uma seguradora é mais forte que um fiador e dá mais segurança ao locador que vai receber o dinheiro de alguma forma. E para o locatário que precisa fechar o negócio, é mais fácil desembolsar uma quantia do que ir atrás de um fiador." Veja nos links abaixo os tipos de garantia no contrato de locação, os perigos de contratar um fiador profissional, quanto custa e quais são as seguradoras que trabalham com o seguro-fiança.