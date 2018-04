Seguro garante renda a profissional liberal Um dos maiores temores do profissional liberal é ser impedido de trabalhar por motivo de doença ou acidente, o que pode deixá-lo sem renda alguma se não tiver outra fonte de recurso. Uma opção é contratar um seguro que assegure o orçamento familiar durante esse período. A Porto Seguro oferece um seguro de vida profissional que garante o pagamento mensal pelos dias em que o segurado estiver afastado devido a doenças ou acidentes pessoais até o limite de 365 dias. Para contratar o seguro, é preciso ter uma renda mínima de R$ 1,2 mil. De acordo com o gerente de vida da Porto Seguro, Marcos Bogo, há um prazo de franquia de 15 dias em caso de doença. Ou seja, a indenização só é paga a partir do 16º dia de afastamento da atividade profissional. A franquia é dispensada se o impedimento para o trabalho for causado por acidente. "Porém, se o profissional não quiser cumprir a franquia, deve pagar um prêmio adicional." Para contratar o seguro, também é preciso ter uma renda mínima de R$ 1,2 mil. Ele explica que a diária paga corresponde ao salário recebido pelo profissional, porém não pode ser inferior a R$ 40 nem superior a R$ 400. Para receber a indenização, é necessário apresentar o atestado médico com o número de dias que o profissional deverá ficar parado. O custo da contratação dependerá da idade do segurado. Ou seja, quanto mais velho, mais caro, uma vez que a probabilidade de ficar doente aumenta. Um profissional de 35 anos, por exemplo, com uma diária de R$ 100 - salário em torno de R$ 3 mil - paga R$ 36 por mês. Se quiser zerar o prazo de franquia, deve pagar um adicional de R$ 5,19. No total, desembolsará R$ 41,19 mensais. A carência é de dois meses a partir da data da contratação apenas para doenças. Acidentes estão dispensados dessa obrigação. Ao preencher a proposta, o segurado precisa fazer uma declaração de saúde e atividade profissional. De acordo com Marcos Bogo, os principais compradores do produto são advogados, médicos e dentistas, sendo que esses dois últimos correspondem a 50% da carteira. Leia mais sobre o setor na Cartilha de Seguros no link abaixo.