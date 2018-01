Seguro habitacional preocupa governo Os técnicos da Coordenação Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos (Coarp) têm até o dia 25 de outubro para concluirem os trabalhos. O seguro é recolhido pelos agentes financeiros do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) junto com a prestação mensal paga pelo mutuário. O valor é repassado às seguradoras e os recursos são utilizados para a realização de sinistros. Mensalmente, é feito um balanço da utilização dos recursos recolhidos. O superávit registrado é transferido para a Caixa Econômica Federal (CEF) e incorporado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). O seguro é utilizado para pagamento de apólices de morte, invalidez do mutuário, e danos ao imóvel financiado. Dúvidas A decisão de elaborar o estudo partiu do próprio Tesouro Nacional, segundo explicou secretário-adjunto, Eduardo Guardia , e os técnicos da Coarp já estão utilizando os dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para elaboração do relatório final. A dúvida dos técnicos do Tesouro é saber se o grau de inadimplência é alto mesmo ou se há divergências cadastrais que poderiam levar a uma identificação não precisa do volume de recursos recolhidos . Segundo o coordenador-geral da Coarp, Antônio Luiz Bronzeado, o maior problema identificado foi nos financiamentos realizados pelas cooperativas habitacionais estaduais, as Cohabs. Novo modelo O Tesouro Nacional também está montando o Comitê de Recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Segundo o secretário-adjunto Eduardo Guardia, o comitê funcionará como instância superior para esclarecer os questionamentos dos agentes financeiros contra decisões da CEF, dentro do processo de novação. A novação é na verdade é uma remodelagem da dívida, com outros prazos e parâmetros. A criação do Comitê já estava prevista desde 1997, quando o governo editou Medida Provisória autorizando a operação de novação das dívidas. De acordo com as metas estipuladas pelo Tesouro, a Coarp terá até o dia 20 de outubro para instalar o Comitê.