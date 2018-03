Seguro obrigatório (DPVAT) não deve subir em 2010 O seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre (DPVAT), seguro obrigatório pago pelo proprietário do veículo junto com o licenciamento anual, não deve ter aumento em 2010. A informação é do presidente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Armando Vergílio dos Santos. De acordo com ele, um conjunto de medidas saneadoras, de combate à fraude no pagamento do seguro levaram à não aplicação de qualquer tipo de reajuste neste imposto, normalmente pago no início de cada ano, juntamente com o IPVA. "Vai ser mantida a mesma tarifa, o mesmo preço para 2009, para todas as categorias", disse Santos.