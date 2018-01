Seguro para portadores da Síndrome de Down Para atender à necessidade de pais com filhos portadores da Síndrome de Down, a Mony Consultoria em Benefícios (veja link abaixo), em parceria com a AGF Seguros, lançou recentemente um seguro de vida para proporcionar melhores condições aos beneficiários em caso de ausência do responsável. "Como o tratamento dos portadores da síndrome se tornou mais eficiente, eles estão vivendo mais. Por isso, a preocupação desses pais com o bem-estar deles transformou-se em uma constante", explica o diretor da Mony, João Nercessian. Para firmar o contrato, o segurado deve escolher uma instituição que cuida desses portadores para ser a beneficiária. É ela quem ficará responsável pelos cuidados do excepcional após o falecimento do segurado. A entidade deve aceitar e também assinar o acordo, explica o diretor. Por enquanto, a única que firmou contrato foi a Aldeia da Esperança, que cuida de 180 portadores em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Para chegar ao valor da cobertura e, conseqüentemente, às mensalidades que devem ser pagas, calcula-se a média de tempo que o portador deverá permanecer na instituição. "Cada caso é tratado em particular." A consultoria pretende vender o produto para mil famílias ainda este ano.