Seguro: pesquise preço e qualidade Pesquisar é a principal arma do consumidor na hora de adquirir um produto. Isso também acontece durante a contratação de um seguro. É essencial que o consumidor faça pesquisa de coberturas e preços nas principais seguradoras do mercado. Depois de definir as coberturas desejadas, o consumidor deve comparar preços. Como se trata de prestação de serviços, a comparação deve ser criteriosa e considerar valores e cláusulas dos contratos. Conferir a qualidade é muito importante, pois as seguradoras oferecem vantagens e serviços distintos. Também é preciso pesquisar junto aos órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, quais seguradoras são campeãs de reclamações. O ideal é evitar as seguradoras que demoram para pagar as indenizações, pois isso pode ser sinal de dificuldades financeiras. Além disso, ao financiar o seguro é necessário analisar o custo adicional para comprar a prazo e conferir se o parcelamento compensa. Veja nos links abaixo mais informações sobre os serviços de seguros.