Seguro protege médico de ações contra erro Com o aumento de ações de indenização contra profissionais da área de saúde, principalmente médicos, a Porto Seguro lançou há um mês um seguro que garante o pagamento em caso de condenações judiciais, dentro do limite do valor segurado. A cobertura abrange danos pessoais e materiais causados a pacientes no exercício da profissão por atos involuntários. O seguro de responsabilidade civil profissional reembolsa o prejuízo causado a terceiros por atos involuntários. "Ou seja, antes de tudo, o médico deve fazer uso de todos os meios para salvar a vida do paciente e isso deve ficar comprovado", explica o diretor de ramos elementares da Porto Seguro, Adilson Neri Pereira. A prova, segundo ele, acaba sendo fornecida durante o processo por meio de perícias judiciais. Como qualquer outro seguro, quanto maior o risco, mais caro. E, neste caso, depende da especialidade do profissional. Por isso, o cirurgião paga muito mais que o clínico. Porém, menos que o anestesista. Para se ter uma idéia, o valor do prêmio para a importância segurada de R$ 50 mil custa ao cirurgião geral R$ 655 ao ano e ao anestesista R$ 767. Para cobertura de indenizações até R$ 100 mil, o prêmio será de R$ 1.204 e R$ 1.464 respectivamente. Para Adilson Pereira, as apólices de responsabilidade civil serão cada vez mais comuns no mercado. "O Código de Defesa do Consumidor formou uma nova mentalidade e criou relações até então inexistentes, especialmente no caso de profissionais liberais e prestadores de serviço." A idéia é que essa modalidade de seguro seja estendida a outras profissões, como advogados. Segundo ele, a média geral de indenizações gira em torno de 40 mil. "Esse seguro vem atender a área médica. Tem sido mais comum para esse profissional ser acionado judicialmente", conclui. Para contratar o seguro, é preciso ter no mínimo três anos de atuação e, por enquanto, limita-se ao Estado de São Paulo Leia mais sobre o setor na Cartilha de Seguros no link abaixo.