Seguro-saúde tem reajuste médio de 5,42% Os associados dos planos e seguros-saúde que têm contrato que aniversaria em agosto pagarão reajuste médio de 5,42%. É o porcentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nos casos em que a empresa está há mais de um ano sem cobrar aumento nas mensalidades, o consumidor terá de arcar ainda com uma correção residual, que também deve ser autorizada previamente pela agência. Para saber se a assistência médica está aplicando o reajuste corretamente, o cliente pode acessar o site da ANS (veja link abaixo) ou ainda entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor.