Seguro tem nova tabela para carros A Federação Nacional das Empresas de Seguro Privado e de Capitalização (Fenaseg) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) lançam hoje uma tabela mensal de valores médios dos automóveis brasileiros e importados de até dez anos de uso. A tabela, que será corrigida no início de cada mês, indicará também os valores de motos e caminhões e terá variações não só pelo ano do veículo, mas também de acordo com a região. O objetivo é criar um instrumento que sirva de referencial para o consumidor na hora da contratação do seguro de automóvel e, principalmente, no momento da indenização, em caso de perda total do veículo. Com essa tabela, espera-se diminuir a divergência que há entre consumidor e mercado de seguros na hora do pagamento das indenizações. Hoje, vários consumidores descontentes procuram os Procons e a Justiça para se queixarem da diferença entre o valor indenizado pela seguradora e o que é cobrado pelo mercado. Vale ressaltar, no entanto, que a seguradora não será obrigada a adotar essa tabela de preços. E que as diferenças de preços vão poder oscilar em 10% acima ou abaixo do valor médio da tabela. Os técnicos da Fipe-USP vão consultar concessionárias, agências, classificados de jornais até chegar à média do que é cobrado pelos automóveis, motocicletas e caminhões. Quem quiser consultar a tabela basta acessar o site da Fipe, relacionado abaixo.