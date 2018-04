Seguro vale logo após quitar parcelas em atraso A cobertura do seguro volta a valer logo após o pagamento das parcelas em atraso, mesmo que exista uma cláusula na apólice suspendendo o serviço neste caso. Esta foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que considerou abusiva a previsão no contrato da Bradesco Seguros de restabelecimento da cobertura apenas no segundo dia útil após a quitação do débito. O argumento do STJ é de que a suspensão da cobertura após a regularização das parcelas pendentes beneficia apenas a seguradora em detrimento dos direitos do segurado, o que contraria o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ação envolve o agropecuarista Vitor Martins da Silva. Ele teve a cobertura negada porque, quando acionou o seguro, ainda não havia passado o prazo de dois dia úteis após o pagamento das parcelas em atraso, uma das cláusulas do contrato. Entenda o caso Por causa de um acidente ocorrido num sábado de maio de 1995, Vitor Martins perdeu 30% das funções da mão direita. Dois dias antes, ele havia quitado três mensalidades atrasadas de um seguro de vida da Bradesco Seguros que lhe dava garantias no caso de invalidez e indenização especial por acidente. Logo após o ocorrido, Vitor entrou em contato com a seguradora e foi avisado da falta de cobertura do seguro. De acordo com a Bradesco Seguros, a apólice previa um período de dois dias úteis de carência subseqüentes ao pagamento das parcelas atrasadas e o acidente havia ocorrido dentro deste período. A indenização prevista era de R$ 315.169,47. Para os advogados da Bradesco Seguros, deveria ser aplicado o artigo 1.435 do Código Civil neste caso, em que as diferentes espécies de seguro devem ser reguladas por cláusulas das respectivas apólices. Ou seja, o contrato deve ser estabelecido pelas partes. No entanto, de acordo com o STJ, uma regra contratual não tem validade se ferir os interesses da parte mais fraca, beneficiando apenas o lado mais forte.