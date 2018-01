Seguros: incentivo às vendas na Rede A Sul América Seguros anunciou ontem um investimento de R$ 10 milhões no lançamento de ferramentas tecnológicas para o corretor. São elas: o Corretor Web, Portal do Corretor e acesso gratuito à Internet. O objetivo da companhia é aumentar a base de corretores credenciados e, com isso, elevar o número de clientes. "As perspectivas sobre o número de usuários da Internet melhoram a cada dia. Estamos investindo em um segmento com grande potencial de crescimento", afirma João Régis vice-presidente de Marketing da Sul América Seguros. De acordo com dados fornecidos pelo executivo, hoje existem no Brasil 60 mil corretores. Desses, apenas 250 têm sites próprios. Corretores poderão ter site personalizado O Portal do Corretor já está em operação. Trata-se de um site desenvolvido em parceria com a Globo.com, que reunirá informações do setor e serviços úteis ao dia-a-dia do corretor - notícias sobre o mercado segurador, rede de postos de vistorias, rede médico hospitalar local, tabela de preços de veículos, etc. Traz também links para os principais órgãos do mercado segurador. Já o site Corretor Web, que tem data de lançamento prevista para julho, permitirá que o corretor desenvolva, gratuitamente, sua página na Rede, com endereço próprio. Lá, o corretor poderá realizar cálculos, emitir boletas bancárias e ainda fechar a compra e venda de seguros on-line, entre outras facilidades. A expectativa é que, em um ano, cerca de dez mil corretores já tenham seu site. O acesso gratuito para a Internet também está previsto para julho. Para conseguir as vantagens do Corretor Web, o profissional terá que se cadastrar junto à Sul América Seguros. Será distribuída uma mala-direta a todas as corretoras sobre o processo de cadastramento e funcionamento das ferramentas. De acordo com Régis, a companhia pretende contribuir também para tornar a Internet mais próxima da realidade dos corretores.