Seguros: juros menores no parcelamento Motoristas que contrataram seguros de automóveis no mês de março estão pagando juros menores no pagamento parcelado em relação ao mês passado. De acordo com a pesquisa mensal realizada pela Agência Estado nos dias 15 e 16 de março, as taxas médias de juros registraram uma queda nos parcelamentos de até 12 meses. A maior queda verificada foi no parcelamento de até 4 meses. A taxa média que estava em 3,24% em fevereiro caiu para 2,95% em março, uma redução de 8,95%. Para os contratos parcelados de 5 a 7 meses, a taxa média caiu de 3,32% para 3,12%, uma redução de 6,02%. Já os seguros parcelados de até 12 meses registraram uma recuo da taxa média de 3,60% em fevereiro para 3,41% em março. Dentre as empresas pesquisadas, sem a distinção do número de parcelas, os maiores juros cobrados no setor foram praticados pela Marítima Seguros e Phenix Seguradora, 4,50%. Já as menores taxas, de 2%, foram cobradas pela Generali Seguros, Tokio Marine Brasil e Cia de Seguros Minas-Brasil. Veja a pesquisa completa com todas as taxas de juros e as respectivas seguradoras no link abaixo. O consumidor deve estar atento às empresas que trabalham com parcelamentos intitulados "sem juros". Isso porque, os juros podem estar embutidos no preço parcelado. Os parcelamentos ditos "sem juros" não foram considerados nesta pesquisa. A pesquisa do preços e juros cobrados nos parcelamentos é de extrema importância, quando da contratação do seguro do automóvel. No entanto, antes de assinar o contrato, o motorista deve avaliar quais serão os serviços que melhor atenderão às suas necessidades. Isso porque as seguradoras, muitas vezes, oferecem um leque de opções e de serviços bastante variado, e os preços variam de acordo com os opcionais oferecidos. Veja as dicas do Procon-SP ao contratar uma seguradora de automóveis.